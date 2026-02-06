¡Saca el paraguas y el bloqueador! Así cambiará el CLIMA y el tiempo en Hermosillo HOY 6 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Si creías que este viernes 6 de febrero de 2026 sería un día más de sol constante en la capital de Sonora, piénsalo dos veces antes de salir de casa. La jornada de hoy promete cambios en el clima y el tiempo de Hermosillo que pondrán a prueba tu capacidad de adaptación: al amanecer habrá frío seco, que más tarde evolucionará a calor que exigirá protección solar; finalmente, el día terminará con lluvias ligeras. ¡Aquí más detalles para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo HOY viernes 6 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la mañana en Hermosillo iniciará con un ambiente bastante fresco y cielos completamente despejados. Entre las 5:00 y las 6:00 horas, el termómetro se mantendrá estable en los 15°C, con una sensación térmica que iguala esa cifra. Durante este periodo, los vientos del noreste soplarán con rachas de hasta 24 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo HOY 6 de febrero. Foto: Conagua

Para las 8:00 horas, el panorama seguirá siendo soleado con los mismos 15°C, pero el viento incrementará ligeramente su fuerza hasta los 26 kilómetros por hora. Conforme avance el día, el termómetro experimentará un ascenso acelerado. Hacia las 11:00 de la mañana, habrá cielo con nubes y claros con una temperatura de 26°C, aunque la sensación térmica se sentirá un grado más abajo, en los 25°C.

Es vital que en este punto comiences a protegerte, ya que el índice UV alcanzará un nivel medio, requiriendo el uso de protectores solares con un FPS de entre 6 y 10. La tarde alcanzará su punto máximo a las 14:00 horas, cuando Hermosillo llegue a los 30°C. A pesar del calor, la sensación térmica será de 28 grados gracias a la entrada de vientos del suroeste.

La transición hacia el final del día traerá nubes densas y un cambio en la humedad. A las 17:00 horas el cielo se mostrará cubierto con 29°C, bajando a los 25 grados para las 20:00 horas bajo una atmósfera completamente gris. Sin embargo, el dato más relevante ocurre al cierre de la jornada: para las 23:00 horas se espera la presencia de lluvia débil con un 30 por ciento de probabilidad y un acumulado de 0.1 mm.

La temperatura bajará a los 22°C con vientos más calmados del este. Aunque la precipitación parece mínima, es suficiente para dejar el pavimento resbaladizo y cambiar el ambiente seco habitual, por lo que te recomendamos extremar precauciones al conducir si regresas tarde a casa.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)