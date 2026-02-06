¿Saldrás hoy? Así afectará el cambio de temperatura a Ciudad Obregón este viernes 6 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 6 de febrero de 2026, Ciudad Obregón presenta una jornada con cambios de temperatura que te obligarán a cargar con una chamarra ligera por la mañana pero a buscar la sombra por la tarde. Te invitamos a leer el pronóstico del clima detallado para que tomes las precauciones necesarias, especialmente con la exposición solar y las rachas de viento que se esperan para el cierre del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY viernes 6 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este viernes inicia con un ambiente fresco y cielos que alternarán entre nubes y claros. Durante las primeras horas de la mañana, específicamente entre las 5:00 y las 6:00 horas, el termómetro marcará los 16°C con una sensación térmica similar. El viento soplará desde el norte con velocidades de entre 11 y 20 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Para las 8:00 de la mañana, la temperatura subirá ligeramente a los 17°C, manteniendo las condiciones de nubosidad parcial pero sin riesgo de radiación UV alta todavía. Hacia el mediodía, el panorama cambiará significativamente. A las 11:00 horas habría cielo cubierto con una temperatura de 25°C, aunque la sensación térmica se elevará hasta los 26°C debido a la humedad y el cambio de viento hacia el noroeste. Es importante mencionar que en este horario el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que el uso de bloqueador solar (FPS 6-10) es recomendable si estarás expuesto al aire libre.

La tarde será el punto más cálido de la jornada. Alrededor de las 14:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará su temperatura máxima de 31°C bajo un cielo de nubes y claros. A pesar de que la sensación térmica se mantendrá en los 30°C, el viento del noroeste aumentará su intensidad con rachas de hasta 31 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas, el calor comenzará a ceder ligeramente situándose en los 27°C, pero atención aquí: las ráfagas de viento del oeste podrían intensificarse hasta alcanzar los 35 kilómetros por hora, lo que podría generar levantamiento de polvo en zonas abiertas.

Al caer la noche, el ambiente se tornará más agradable y fresco. Cerca de las 20:00 horas el termómetro marcará 23°C con un cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 25°C. Finalmente, para cerrar este viernes, a las 23:00 horas se espera un cielo completamente cubierto con una temperatura de 22°C y vientos más calmados provenientes del norte, que oscilarán entre los siete y 14 kilómetros por hora. Sin duda, un cierre de semana estable pero que requiere atención a esos picos de calor y viento durante la tarde.

Fuente: Tribuna del Yaqui