Salud Sonora invita a detectar a tiempo y mantener tu entorno limpio; puede salvarte de la rickettsiosis

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora (SSP) hizo un llamado de alerta a la comunidad para acudir a recibir atención médica ante la presencia de síntomas compatibles con rickettsiosis, una enfermedad endémica en la entidad que puede ser altamente mortal si no se trata o se detecta oportunamente; mantener tu entorno limpio puede salvarte la vida.

La rickettsiosis, conocida técnicamente en muchos entornos médicos como la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii, representa una amenaza epidemiológica grave que vincula la salud humana con la veterinaria, ya que se transmite por la mordedura de garrapatas y afecta tanto a personas como a mascotas. Cuando no se inicia tratamiento dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas, el riesgo aumenta de forma considerable. Es de suma importancia mencionar que la mordedura de la garrapata no causa dolor.

Principales signos de alerta

Fiebre mayor a 39 grados centígrados

Dolor intenso de cabeza

Erupciones en la piel

Dolor muscular

Náuseas y vómito

Dolor abdominal y malestar general

La SSP destacó la importancia de informar al personal médico sobre la convivencia con animales, en especial perros, así como la presencia de garrapatas o güinas en el entorno del hogar, dado que las mascotas suelen ser los huéspedes principales de las garrapatas en entornos urbanos. La rickettsiosis es un recordatorio de que la salud de nuestros animales está ligada a la nuestra. Un entorno con mascotas sin control de parásitos aumenta significativamente la probabilidad de que un integrante de la familia sufra una picadura accidental.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad

Revisar y bañar periódicamente a las mascotas

Cortar el zacate, eliminar maleza, madera apilada, muebles viejos, llantas y otros objetos que puedan servir de refugio a las garrapatas

Fumigar constantemente patios y porches, incluso si son de tierra

Evitar que las mascotas deambulen libremente en la vía pública

Para finalizar, la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora subrayó que la rickettsiosis se puede prevenir con la tenencia responsable de mascotas y el mantenimiento de espacios limpios dentro y fuera del hogar. Por ello, la SSP recomendó a la población mantener estas medidas y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante cualquier síntoma detectado.

Fuente: Tribuna del Yaqui