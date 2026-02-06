Sequía en Sonora disminuye: Afectación baja de 12.5% a 8.3% y alcanza solo a seis municipios

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 31 de enero de 2026, el 8.3 por ciento de los municipios en Sonora tiene algún grado de afectación por la sequía, es decir, 6 de 72.

Mientras que, al corte del 15 de enero de 2026, la afectación era del 12.5 por ciento, con nueve municipios afectados, es decir, se registra una disminución de 4.2 puntos porcentuales en el grado de afectación.

Del total de los afectados, dos de ellos están en condición anormalmente seca (no se considera como sequía), cuatro tienen sequía moderada y dos tienen sequía severa. Al 15 de enero, las condiciones de sequía en Sonora eran: 15 municipios en condición anormalmente seca, seis en sequía moderada y tres en sequía severa.

¿Cuáles son los municipios afectados?

El reporte del Monitor de Sequía señala que los municipios que presentan una condición anormalmente seca son:

Nogales

Tubutama

Mientras que quienes registran sequía moderada son:

Agua Prieta

Altar

Puerto Peñasco

Saric

Y los municipios con sequía severa son:

Caborca

General Plutarco Elías Calles

La información proporcionada por las autoridades señala que las lluvias ayudaron a mitigar la reducción de áreas con sequía severa en Sonora; "en la segunda quincena de enero de 2026, diversos fenómenos meteorológicos como el ingreso de tres frentes fríos al país, un río atmosférico, eventos de norte y la humedad transportada por las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionaron precipitaciones por arriba del promedio climatológico en el noroeste, norte, centro-norte y oriente del territorio nacional".

Al 31 de enero de 2026, el 6.6 % del país tiene condiciones de #Sequía de moderada a excepcional.



Consulta https://t.co/PzCzURIo7R pic.twitter.com/WkMorN6MV1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui