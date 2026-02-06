Hermosillo, Sonora.- Ante el gran porcentaje de casos confirmados de sarampión en todo el país, la Secretaría de Salud Pública (SSP) de Sonora informa que, desde el año pasado, la entidad continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control, con énfasis en el bloqueo vacunal, una estrategia clave para cortar la transmisión del virus y proteger a la población, logrando mantener la situación bajo control sanitario.

El doctor Universo Ortiz Arballo, director de Inteligencia e Información en Salud, explicó que cuando se detecta un caso sospechoso de sarampión, el sector salud cuenta con un periodo de 72 horas para actuar contra el virus. "Estas setenta y dos horas, tres días, es lo que nosotros tenemos de oportunidad para poder proteger con vacuna", señaló el especialista. Como parte de las acciones preventivas permanentes, durante el periodo del 1 de enero al 4 de febrero de 2026 se han aplicado 20 mil 399 dosis de vacunas.

Sonora intensifica medidas de control contra el sarampión y refuerza bloqueo vacunal

Este bloqueo vacunal consta de aplicar a todos los contactos cercanos al paciente sospechoso de portar el virus, así como a la población que vive en un radio aproximado de 25 manzanas alrededor del caso. Estas acciones se realizan de manera inmediata, incluso antes de que el laboratorio tenga los resultados de la confirmación final, como parte del trabajo del equipo de respuesta rápida del sector salud.

"Ante la sospecha de un caso, el equipo de todo el sector salud actúa con estos bloqueos vacunales. Entonces, si yo me aplico la vacuna, haciendo contacto en las primeras 72 horas de la aparición de un caso, bloqueo la transmisión del virus", mencionó Ortiz Arballo, destacando que la vacunación oportuna durante este periodo protege de manera rápida y efectiva a las personas expuestas.

La SSP informó que niñas y niños deben recibir su primera dosis contra el sarampión al cumplir un año de edad. La dependencia reiteró que la vacunación es gratuita, segura, efectiva y que, gracias a estas acciones coordinadas, la situación del sarampión en Sonora se mantiene bajo control sanitario, recordando que el esquema de vacunación universal es fundamental.

Sonora intensifica medidas de control contra el sarampión y refuerza bloqueo vacunal

Fuente: Tribuna del Yaqui