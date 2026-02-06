Hermosillo, Sonora.- El crecimiento de la ciudad, la expansión, así como el ingreso económico cada vez mayor de las familias, han provocado que ciudades como Hermosillo se alejen más de dejar el uso de autos y adopten otras medidas de traslado como la bicicleta. Hermosillo actualmente es una ciudad que tiene un millón de habitantes, de los cuales menos del cinco por ciento utilizan la bicicleta como medio de transporte debido a las deficiencias de infraestructura para este sector.

Actualmente, Hermosillo, según Sebastián Gaxiola, líder del colectivo Cultura Bike, tiene un rezago de 75 por ciento de ciclovías, ya que solo se tienen en avenidas principales del centro de la ciudad, como el bulevar Rosales, en las Quintas, Colosio, alrededor del Centro de Gobierno, pero los vecinos de colonias del norte o sur de la ciudad difícilmente pueden utilizar la bicicleta como medio de transporte.

Si reconocemos que han hecho un esfuerzo extraordinario por adaptar más ciclovías, no es un trabajo ahora, pero sí tenemos demasiado espacio que no tiene y que se requiere, pero también esto depende de una acción política, porque siempre se ha considerado primero a los automovilistas".

Uso de bicicleta en Hermosillo sigue limitado por falta de infraestructura urbana

Astarté Corro, directora de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura del Ayuntamiento de Hermosillo, dijo que se ha avanzado en la creación de ciclovías en más de 50 kilómetros en la ciudad y que las obras en desarrollo, como en su momento fue el nuevo puente a desnivel del Solidaridad y Colosio, dan prioridad para el uso de este tipo de medios de transportes.

Señaló que tan solo en el nuevo puente a desnivel se adaptaron tres kilómetros de ciclovía que beneficiarán a más de cinco mil ciclistas de la ciudad, ya sea en su traslado a diario o en sus actividades como grupos de ciclistas. Alma Angelina Gutiérrez Millán, alcaldesa de la agrupación Bicicleta en Hermosillo, dijo que la sociedad debe involucrarse en la construcción de nuevas obras, pero principalmente para que se cumpla con la ley de movilidad, especialmente en ciudades como Hermosillo.

Sigue de nuestra parte estar pendientes hasta que se le dé continuidad a los tramos de ciclovías que nos dijeron; queremos que no sea un añadido más a las obras, sino que se le dé continuidad y esperar a que se den bien las acciones".

Hermosillo debe contemplar por lo menos un crecimiento de 200 kilómetros de ciclovía, tanto en la ciudad como en su zona urbana, para que se tenga más posibilidades de transportarse en bicicletas, coincidieron los integrantes del colectivo de bicicletas.

Aunque se tenga casi un cinco por ciento de la población en la ciudad que usa la bicicleta como medio de transporte, también denunciaron la falta de respeto por parte de los automovilistas, pues muchos utilizan la ciclovía que no tiene confinamiento para bicicletas para circular, incluso para rebasar, lo que ha ocasionado la muerte de personas.

En 2025, por lo menos cuatro personas perdieron la vida en accidentes viales y que circulaban en bicicletas por falta de conciencia de los automovilistas, lo cual debe trabajarse en conjunto, sociedad y gobierno, para respetar y hacer valer la ley de movilidad.

