Aceleran modernización ganadera en Sonora con nueva entrega de sementales de registro

Hermosillo, Sonora.- El programa de entrega de sementales de registro en Sonora continúa avanzando como una de las principales estrategias para fortalecer la ganadería y mejorar la productividad del sector pecuario en el estado de Sonora.

En esta segunda etapa, se realizó la entrega de 67 toros de registro a productores beneficiados, como parte de un esquema de mejoramiento genético impulsado con recursos estatales y federales.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, informó que la demanda por este tipo de apoyos ha sido elevada, con más de mil 500 solicitudes recibidas por parte de productores sonorenses.

Pese a las limitaciones derivadas de la sequía de los últimos años, el programa permitirá cerrar esta etapa con alrededor de 250 sementales entregados, y se realizan gestiones para ampliar su cobertura y atender a más pequeños criadores interesados en adquirir toros de registro", detalló.

Ochoa Valenzuela dijo, que el fortalecimiento genético del hato es una prioridad para la ganadería sonorense, ya que impacta directamente en la calidad del ganado, la productividad de los ranchos y la rentabilidad del sector.

Por su parte, la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Célida López Cárdenas, explicó que el programa cuenta con respaldo presupuestal y podrá continuar durante 2026, gracias a ajustes administrativos que permiten dar seguimiento al ejercicio de los recursos.

Uno de los principales retos es la disponibilidad de sementales con la edad requerida, pero se trabaja para ampliar el programa e incorporar nuevos apoyos, como el impulso al mejoramiento genético de vientres", contó.

