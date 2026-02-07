Aumenta el interés de mujeres por ingresar a la Academia de Policía de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El director de la academia de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, Cesar Octavio Quintero Valenzuela, destacó que cada día hay un mayor interés de las mujeres por ingresar a la academia de policía.

Destacó que, en promedio, entre el 50 y el 70 por ciento de las solicitudes que se reciben para ingresar a la institución provienen por parte de féminas que tienen el interés de ingresar a la corporación policiaca.

Sabemos que la participación de las mujeres es sumamente importante. Y también las mujeres pueden ser policías y también se han acercado muchos, muchos jóvenes", indicó Quintero Valenzuela.

Agregó que las personas que deseen ingresar a la academia de policía, como requisito, deben tener sus estudios de preparatoria terminados. En el caso de los hombres, deben haber cumplido con su servicio militar. Además, deben acudir a las instalaciones de la institución ubicadas en las calles 300 y Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui