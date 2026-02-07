Clima en Sonora: Se esperan CHUBASCOS para la NOCHE de sábado 7 de febrero de 2026

Hermosillo, México.- Mantente atento a las condiciones del tiempo previstas para la noche de este sábado 7 de febrero de 2026. En TRIBUNA te traemos la actualización más reciente difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevén lluvias y chubascos en gran parte del país, incluyendo al estado de Sonora. Asimismo, te presentamos el panorama meteorológico esperado para las primeras horas del domingo 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en interacción con el flujo de la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte de la República Mexicana. El informe indica que se prevén chubascos en diferentes regiones de Sonora, por lo que se exhorta a la población a tomar sus debidas precauciones.

Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas", detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

¿En qué estados se esperan lluvias para la noche de este sábado 7 de febrero de 2026?

Lluvias puntuales:

Chihuahua

Durango

Chubascos

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Zacatecas

Lluvias aisladas:

Coahuila

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias con intervalos de chubascos:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

¿Cuál es el pronóstico del clima para el domingo 8 de febrero de 2026 en Sonora?

Para la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en Sonora, con posible caída de nieve o aguanieve en la zona serrana. Por la mañana se pronostica un ambiente fresco en la región, intervalos de chubascos, con temperaturas máximas de 30 a 35 °C y acompañado de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Durante la tarde, la entidad experimentará ambiente cálido a caluroso.

