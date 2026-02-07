¡Síguenos!
T-MEC

Coparmex pide certeza para atraer inversión con la oportunidad que representa el T-MEC

Se llamó a fortalecer la seguridad, la certeza jurídica y la infraestructura para que México pueda aprovechar el T-MEC y atraer inversiones

Hermosillo, Sonora.- El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, llamó a gobiernos, empresarios y trabajadores a cerrar filas para generar condiciones de certeza que permitan a México aprovechar la oportunidad histórica que representa el T-MEC y atraer mayor inversión

Durante su visita a Hermosillo, en la toma de protesta de Jaime Félix como dirigente de Coparmex Sonora-Norte, advirtió que el país enfrenta una alta competencia global por capitales y no puede desaprovechar su cercanía estratégica con Estados Unidos

Factores como la inseguridad, la falta de energía, infraestructura carretera insuficiente y la incertidumbre jurídica limitan nuevas inversiones, pese al interés de empresas por expandirse", comentó.

El líder nacional empresarial subrayó, que las prioridades deben centrarse en seguridad, Estado de derecho y desarrollo económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

