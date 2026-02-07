Coparmex pide certeza para atraer inversión con la oportunidad que representa el T-MEC

Hermosillo, Sonora.- El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, llamó a gobiernos, empresarios y trabajadores a cerrar filas para generar condiciones de certeza que permitan a México aprovechar la oportunidad histórica que representa el T-MEC y atraer mayor inversión.

Durante su visita a Hermosillo, en la toma de protesta de Jaime Félix como dirigente de Coparmex Sonora-Norte, advirtió que el país enfrenta una alta competencia global por capitales y no puede desaprovechar su cercanía estratégica con Estados Unidos.

Factores como la inseguridad, la falta de energía, infraestructura carretera insuficiente y la incertidumbre jurídica limitan nuevas inversiones, pese al interés de empresas por expandirse", comentó.

El líder nacional empresarial subrayó, que las prioridades deben centrarse en seguridad, Estado de derecho y desarrollo económico.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.

Fuente: Tribuna del Yaqui