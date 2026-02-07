De Sonora para el mundo: Su Majestad La Brissa llega a Roblox con super baile virtual

Ciudad Obregón, Sonora.- La plataforma de entretenimiento digital Roblox conocida por sus mundos virtuales y experiencias interactivas, será sede de un homenaje muy especial, un baile virtual en honor a la legendaria agrupación Su Majestad La Brissa. Este evento se realizará este sábado 7 de febrero a las 8:00 horas (9:00 Ciudad de México) dentro del juego llamado 'Baile Norte' un espacio dentro de Roblox orientado a experiencias de música, baile y socialización entre jugadores.

La invitación fue compartida en redes sociales, especialmente en TikTok, donde creadores como @robloxeventsmx difundieron el llamado para que a la hora señalada los jugadores ingresen al juego y se unan al tributo. En este mundo virtual, los avatares pueden bailar, conversar y participar en eventos musicales organizados por la comunidad, todo dentro de un universo tridimensional lleno de animaciones, pistas de baile y sonidos típicos de fiestas y bailes populares.

Los tributos y conciertos dentro de Roblox han crecido en popularidad durante los últimos años, impulsados por eventos de artistas internacionales y experiencias musicales masivas. Por ejemplo, varias estrellas han realizado presentaciones que han congregado a millones de jugadores simultáneamente. Ahora es el turno de Su Majestad La Brissa es una agrupación originaria del municipio de Cajeme, Sonora, que inició su trayectoria en el año 1975.

Desde entonces, ha sido una presencia constante en bailes, ferias y fiestas populares con su estilo característico que mezcla cumbia, música regional mexicana y ritmos tradicionales, conectando con varias generaciones. A lo largo de más de 5 décadas, La Brissa ha lanzado numerosos éxitos que se han convertido en clásicos de las celebraciones, como Teléfono Ocupado, Palillos Chinos, La Colaless, entre muchos más.

Su música ha llevado la cultura del baile popular a distintas regiones de México y Estados Unidos, y en los últimos años la banda incluso ha cerrado eventos emblemáticos como el Carnaval de Topolobampo con motivo de su 50 aniversario.

Ciudad Obregón en Roblox

Además del baile de La Brissa, Ciudad Obregón, Sonora, ha comenzado a tener presencia dentro de Roblox, con experiencias creadas por la comunidad en las que se puede recorrer una versión virtual de la ciudad mexicana, con edificios, plazas y sitios representativos recreados en 3D. Estos mundos permiten que usuarios de diferentes partes del mundo exploren un entorno inspirado en lugares reales de la cabecera de Cajeme.

Entre las experiencias disponibles se encuentra un juego titulado "Obregon Sonora México", una representación virtual de la ciudad dentro del universo de Roblox que permite a los jugadores interactuar con un espacio inspirado en la vida real de la región. Incluso hay videos donde un avatar del alcalde Javier Lamarque camina por las calles de Ciudad Obregón.

