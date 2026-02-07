Durazo y Sheinbaum impulsan la transformación hospitalaria para medio millón de sonorenses

Hermosillo, Sonora.- Más de 500 mil personas en Sonora han sido beneficiadas con la ampliación de infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, un plan impulsado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo que contempla inversiones por alrededor de 40 mil millones de pesos destinadas a nueva infraestructura médica, equipamiento, contratación de especialistas y abasto de medicamentos, así lo señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durazo Montaño precisó que, gracias al respaldo de la mandataria mexicana, se han podido consolidar seis hospitales de primer nivel, mismo que se ubican en Etchojoa, Navojoa, Vícam, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado. De estas obras, el hospital comunitario IMSS-Bienestar de Vícam ya se encuentra en operación, lo que consolida a la entidad como un referente de salud pública a nivel nacional.

En cuanto a San Luis Río Colorado, el 30 de marzo de 2025 se inició con la obra del nuevo Hospital General de Zona de 120 camas del IMSS, con lo cual se beneficia a alrededor de 128 mil derechohabientes. Para la construcción de este centro hospitalario se invirtieron 3 mil 870 millones de pesos. Esta obra sustituirá al actual Hospital General de Subzona No. 12., ampliando la cobertura médica y la incorporación de 24 especialidades.

En tanto, el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS 'Ernesto Ramos Bours', situado en la ciudad de Hermosillo, operará como Hospital Universitario y permitirá que 100 egresados de Medicina de la Universidad de Sonora puedan realizar su formación de especialidad cada año. El mandatario estatal explicó que el inmueble se encuentra en proceso de equipamiento como parte de la rehabilitación integral del antiguo hospital y su inversión está destinada a su modernización, la cual supera los mil millones de pesos entre obra y tecnología médica.

Por aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la construcción de un nuevo hospital del IMSS comenzó en Guaymas, con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos. La obra busca sustituir la infraestructura actual y responder a la creciente demanda de servicios de salud en el sur de Sonora, beneficiando a más de 162 mil derechohabientes.

El proyecto contempla reemplazar al hospital actual, cuya infraestructura supera los 66 años de antigüedad, por un complejo médico de nueva generación. De acuerdo con la planeación, el Hospital General de Zona tendrá capacidad para 120 camas y ofrecerá servicios de Medicina Familiar, Nutrición, Imagenología, Rayos X, Ultrasonido, Urgencias y atención ambulatoria. La modernización busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en la región y mejorar la calidad de la atención a los pacientes.

El Hospital Rural IMSS-Bienestar de Vícam Switch, es uno de los compromisos pactados con las comunidades de la etnia Yaqui para contar con servicios de salud gratuitos y de calidad, como parte de las acciones del Plan de Justicia de los Pueblos Originarios.

Este hospital requirió una inversión de 502 millones de pesos, con capacidad de 30 camas censables, 16 consultorios, dos quirófanos, un albergue, laboratorio, farmacia y 56 médicos, lo que representa un beneficio directo para alrededor de 50 mil habitantes de las comunidades Yaquis y poblaciones cercanas.

El Hospital General de Zona del IMSS en Navojoa tiene un avance del 96 por ciento y mejorará la infraestructura médica de toda la región sur del estado con una inversión de 2 mil 227 millones de pesos en obra civil y equipamiento de vanguardia.

El nuevo nosocomio será clave para beneficiar a más de 96 mil habitantes de Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Villa Juárez y Navojoa, cuyo proyecto entrará en funciones en septiembre próximo.

En Etchojoa, se creará el hospital universitario IMSS-Bienestar de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE) contará con una inversión inicial de 19 millones de pesos y el respaldo del Plan México que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Se contempla que este nosocomio tenga doble alcance al atender la demanda de servicios médicos de calidad para miles de familias de Etchojoa y municipios vecinos.

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de Sonora y del Gobierno de México con el fortalecimiento de la salud de las y los sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui