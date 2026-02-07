Estudiantes en Navojoa comparten experiencias con ganador del Premio Nacional de Cuento

Navojoa, Sonora.- 'Leyendo con Enrique Escalona' es un espacio donde estudiantes de secundaria en Navojoa pudieron conocer de cerca las obras del escritor mexicano, ganador del Premio Nacional de Cuento por parte de la Universidad de las Américas Puebla.

Sin embargo, la experiencia para los jóvenes estudiantes no se quedó sólo en las aulas, sino que también tuvieron la oportunidad de conocer y convivir con Enrique Escalona, en el marco del segundo Encuentro Lector organizado por el Colegio Progreso y la Editorial SM, a través de su programa Loran, una plataforma para difundir la literatura infantil y juvenil.

Fue una invitación muy sorpresiva pero anhelada, la verdad es que me encanta hablar en las escuelas y más en un estado como Sonora, donde no es muy común para un escritor venir a estas tierras… Es una gran motivación ver como los estudiantes leen y disfrutan mis libros", indicó Escalona.

Entre las obras literarias que los jóvenes pudieron compartir con Enrique Escalona se encuentran: La moneda de la muerte, La tercera Frida y La máscara del dios murciélago. Donde además de compartir su experiencia, los estudiantes recibieron el libro firmado por su ahora autor favorito.

Los jóvenes son muy sinceros y para mí platicar de alguna manera con ellos, escucharlos directamente, que me comenten, que me pregunten, que se quejen o que me sugieran todo lo que venga de ellos pues para mí es muy motivante", puntualizó el famoso escritor.

Fuente: Tribuna del Yaqui