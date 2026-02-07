¡Síguenos!
Javier Lamarque Cano promete que ninguna obra pública quedará incompleta en Cajeme

El edil aseguró que concluirán entre ocho a diez semanas con la rehabilitación de la calle José María Iglesias, en la colonia Cortinas

Lamarque Cano asegura que ninguna obra quedará incompleta y serán concluidas Foto: Cortesìa

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que vecinos de la colonia Cortinas, particularmente de la calle José María Iglesias, solicitaran al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, que se le diera celeridad a las obras de rehabilitación y que no quedaran sin terminar. El munícipe manifestó que en la localidad ninguna obra queda incompleta.

De acuerdo a los vecinos del sector, la importancia de que las obras queden terminadas en tiempo y forma obedece a que en esta colonia la mayoría de los habitantes son adultos mayores, y con las obras en proceso se les complica su traslado.

Al respecto, el edil cajemense indicó que no solo como alcalde, sino como ciudadano, cuando observa que una obra, por más que pasa el tiempo, no concluye, se desespera y consulta a sus funcionarios, razón por la cual, aclaro, es que se deben respetar y seguir determinados procesos para no afectar la calidad de los trabajos.

Finalmente, Lamarque Cano destacó que los trabajos de rehabilitación y pavimentación de la mencionada rúa quedarán concluidos en un periodo de entre ocho y diez semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

