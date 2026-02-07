Navojoa tendrá megajornada oftalmológica con especialistas de México y Estados Unidos

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa, a través de la Dirección de Salud Municipal, anunció un próxima jornada Optométrica-Oftalmológica a partir del mes de marzo, donde se brindarán más de dos mil 200 consultas.

El alcalde Jorge Alberto Elías Retes indicó que del 2 al 6 de marzo se realizarán exámenes de vista, entrega de lentes e inscripción a cirugías para quienes así lo requieran, esto como parte de una coordinación entre el Club Rotario Hermosillo Pitic, la fundación Bosch y el gobierno municipal de Navojoa.

Por su parte, Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, explicó que en este programa intervendrán médicos y especialistas de Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Arizona, con equipo tecnológico de punta, donde todos los servicios serán gratuitos y también con estudios pre operatorios sin costo, sustentados en una cuidadosa organización logística.

Los interesados podrán inscribirse a partir de este lunes en los teléfonos 6421417357 y 6421600794, o directamente en la Dirección de Salud, ubicada por la avenida Allende, entre Talamante y bulevar Cuauhtémoc", afirmó.

Por la fundación Bosch, Manuel Rosas Nolasco, informó que la campaña pretende atender a más de 500 personas por día, trayendo como un plus estudios para la detección de queratocono, una afección ocular en la córnea que tiene opción de colocación de lentes de contacto de alta especialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui