No alcanzaron a llegar al hospital: Nace bebé a bordo de ambulancia de Cruz Roja en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Durante la jornada matutina de este viernes 6 de febrero, el personal de socorros adscrito a la Cruz Roja Mexicana, en su delegación de Guaymas, vivió una experiencia gratificante al asistir el nacimiento de un bebé en el interior de una de sus unidades de servicio. Este acontecimiento marca el primer alumbramiento de este tipo registrado por la corporación en el transcurso del año 2026.

Los hechos comenzaron tras recibirse un llamado desde la colonia Independencia, situada en el sector sur del puerto. Una mujer de 31 años de edad requería traslado urgente debido a que presentaba un labor de parto avanzado. Al arribar al sitio y abordar a la paciente, los paramédicos iniciaron el recorrido hacia un hospital para que recibiera la atención correspondiente. No obstante, durante el trayecto, se hizo evidente que no habría tiempo suficiente.

Ante este escenario, los socorristas aplicaron sus conocimientos y protocolos para recibir al infante dentro de la ambulancia en movimiento. La labor realizada por el equipo permitió que el procedimiento fluyera con normalidad, tranquilidad y sin complicaciones. Tras el nacimiento, se verificaron los signos vitales tanto de la madre como del recién nacido, asegurando su estabilidad antes de completar el viaje.

Finalmente, ambos fueron ingresados en un nosocomio de Guaymas, donde el personal médico de guardia ratificó que se hallaban en perfectas condiciones de salud, por lo cual solo faltaba su recuperación. Este evento deja en claro la importante labor y la capacitación de los elementos de la Cruz Roja para responder ante diversos escenarios, garantizando el bienestar de la ciudadanía guaymense.

¡Un milagro!uD83DuDE4FuD83CuDFFC

Paramédicos de la Cruz Roja de #Guaymas atendieron un parto de emergencia a bordo de la ambulancia, luego de que el trabajo de parto iniciara en pleno trayecto al hospital.



El nacimiento se desarrolló sin complicaciones. La madre y el recién nacido se encuentran… pic.twitter.com/J3PdS0mYOK — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) February 6, 2026

Cabe recordar que otro caso similar sucedió durante los primeros días de este año 2026. La delegación de la Cruz Roja en la comunidad de Bacobampo demostró una vez más la capacidad de respuesta y preparación de su personal al atender un parto a bordo de una de sus ambulancias. El suceso tuvo lugar el pasado jueves 8 de enero, marcando el primer acontecimiento de esta naturaleza en el municipio de Etchojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui