Sonora fortalece la investigación ecológica con nueva residencia en el Estero El Soldado

Hermosillo, Sonora.- Lo que viene a ser un espacio que permitirá recibir y dar alojamiento a investigadores de instituciones académicas y científicas de Sonora, de México y el extranjero, el Estero El Soldado cuenta con una nueva residencia de investigación.

El comisionado de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), Carlos Ernesto Zataráin González, dio a conocer que esta infraestructura fortalecerá el desarrollo de proyectos de investigación, monitoreo ambiental y conservación de los ecosistemas.

Lo anterior, agregó, vendrá a consolidar al estero El Soldado como un sitio estratégico para la generación de conocimiento científico en materia de humedales y biodiversidad.

Destacó que la obra fue posible gracias al programa estatal 'Recuperando el Patrimonio de los Sonorenses', impulsado por el gobernador Alfonso Durazo.

Montaño, así como por el trabajo coordinado por personal de Cedes y recursos generados por el propio Estero El Soldado; "esperemos ver pronto los resultados con avances en materia de investigación".

Fuente: Tribuna del Yaqui