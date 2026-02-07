Sonora y México en la mira de cibercriminales; se reportan ataques a SAT e IMSS

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante 2025, la situación de la ciberseguridad en México ha registrado un aumento significativo en los intentos de ataques digitales. Tan solo en el primer trimestre del año se contabilizaron más de 40 mil millones de intentos de ciberataques en el país, lo que refleja un escenario de creciente vulnerabilidad para instituciones y ciudadanos.

De acuerdo con especialistas, un hackeo es la intervención, manipulación y acceso no autorizados a sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, redes sociales o sitios web, con el objetivo de robar información, ya sea datos personales o información de carácter institucional.

El catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora y especialista en temas de informática, Carlos Alberto González Vega, explicó que entre los principales riesgos de este tipo de acciones se encuentran el robo de información, pérdidas económicas directas, interrupciones de operaciones o servicios. Además, mencionó daños a la reputación y la pérdida de la confianza de los afectados.

Destacó que, para disminuir los riesgos de una intervención no autorizada, los usuarios y posibles víctimas deben contar con métodos de autenticación, mayor capacitación y concientización en materia de ciberseguridad, mantener los sistemas actualizados con antivirus, realizar copias de seguridad de la información e implementar controles de acceso.

Crisis de ciberseguridad

Por su parte, José Manuel Acosta Rendón, fundador de la agrupación Sonora Cibersegura y especialista en seguridad cibernética, advirtió que grupos de cibercriminales como 'Chronus' han puesto en jaque a instituciones clave, entre ellas la Secretaría de Hacienda en Sonora.

Recordó que dependencias federales como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido blanco de ataques. De estos se extrajeron documentos y estados de cuenta. Además, mencionó el reciente golpe masivo al SAT e IMSS Bienestar, que, según reportes, involucra los datos de millones de mexicanos.

Lo que se está viendo hoy en Sonora y a nivel federal no es una racha de mala suerte, es una crisis de realidad digital que ya nos alcanzó; lo que la gente debe entender en casa es que hoy los atacantes ya no necesitan ser genios matemáticos para 'romper' un sistema; lo que hacen es 'hackear' personas por medio de correos falsos o debido a la falta de seguridad", destacó.

Acosta Rendón explicó que algunas de las pruebas de que nadie está exento de este tipo de ataques son los hackeos registrados en los Ayuntamientos de Hermosillo y Cajeme.

Información que vale oro para los ciberdelincuentes

El fundador de Sonora Cibersegura subrayó que, para los delincuentes cibernéticos, información personal como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP) e incluso el historial clínico de las personas tiene un alto valor. Esto es tanto para fines de extorsión como para la suplantación de identidad.

No se puede apagar una edificación cuando ya se quemó.

Finalmente, el especialista destacó la necesidad de implementar una ley en materia de seguridad, que permita tomar acciones contra los delincuentes cibernéticos, así como la urgencia de invertir en mecanismos de seguridad, ya que mientras los criminales cuentan con tecnología de punta, muchas instituciones operan con equipos obsoletos.

Hackear personas es más fácil que romper sistemas: correos falsos y falta de seguridad son el principal método

