'Toño' Astiazarán descarta fotomultas; multas en Hermosillo serán solo con agentes de Tránsito

Hermosillo, Sonora.- Las sanciones por exceso de velocidad en Hermosillo deberán ser aplicadas exclusivamente por agentes de Tránsito, reiteró el alcalde Antonio Astiazarán, al descartar la implementación de fotomultas en el municipio.

El presidente municipal subrayó que su administración está obligada a respetar lo establecido por el Congreso del Estado y la Ley de Tránsito, la cual determina que este tipo de infracciones no pueden emitirse únicamente mediante dispositivos electrónicos.

Aunque la normativa contempla el uso de herramientas tecnológicas como radares, arcos o sistemas electrónicos para el monitoreo vial, la intervención de un agente de tránsito es indispensable para validar cualquier multa por exceso de velocidad#, argumentó.

El edil recalcó, que el Congreso del Estado no autorizó a Hermosillo la aplicación de fotomultas. No obstante, se mantiene la posibilidad de diálogo entre el municipio y el Poder Legislativo para revisar el tema.

Las sanciones serán aplicadas únicamente por agentes de Tránsito en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui