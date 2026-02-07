¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Hermosillo

'Toño' Astiazarán descarta fotomultas; multas en Hermosillo serán solo con agentes de Tránsito

El edil confirmó que Hermosillo no aplicará fotomultas por exceso de velocidad, ya que la ley exige la intervención directa de agentes de Tránsito

'Toño' Astiazarán descarta fotomultas; multas en Hermosillo serán solo con agentes de Tránsito
Multas por velocidad en Hermosillo seguirán siendo presenciales, no electrónicas Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Las sanciones por exceso de velocidad en Hermosillo deberán ser aplicadas exclusivamente por agentes de Tránsito, reiteró el alcalde Antonio Astiazarán, al descartar la implementación de fotomultas en el municipio. 

El presidente municipal subrayó que su administración está obligada a respetar lo establecido por el Congreso del Estado y la Ley de Tránsito, la cual determina que este tipo de infracciones no pueden emitirse únicamente mediante dispositivos electrónicos.

Aunque la normativa contempla el uso de herramientas tecnológicas como radares, arcos o sistemas electrónicos para el monitoreo vial, la intervención de un agente de tránsito es indispensable para validar cualquier multa por exceso de velocidad#, argumentó.

El edil recalcó, que el Congreso del Estado no autorizó a Hermosillo la aplicación de fotomultas. No obstante, se mantiene la posibilidad de diálogo entre el municipio y el Poder Legislativo para revisar el tema.

Las sanciones serán aplicadas únicamente por agentes de Tránsito en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.