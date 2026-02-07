Waldo's vuelve a funcionar en Ciudad Obregón; varias sucursales abren de nuevo sus puertas

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la trágica explosión e incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo, donde lamentablemente perdieron la vida 23 personas y varias más resultaron lesionadas, las autoridades de Sonora ordenaron el cierre temporal de todas las tiendas de la cadena en la entidad para revisar, en coordinación con las Unidades Municipales y la Coordinación Estatal de Protección Civil, el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

Luego de varios meses, varias de estas tiendas reabrieron sus puertas este sábado 7 de febrero en Ciudad Obregón. De acuerdo con los primeros informes, son por lo menos tres sucursales las que ya están funcionando de nuevo. Una de ellas se encuentran en la colonia Centro, sobre la calle 5 de Febrero, la otra en también en el Centro, sobre la calle No Reelección, y la última en la Zona Comercial el Rodeo, sobre la calle Norman E. Borlaug. Según los reportes, el resto continúan cerradas al público.

La medida afectó a las 68 establecimientos que Waldo's tiene en Sonora, obligando a que se suspendieran las operaciones hasta que se acreditara el cumplimiento de obligaciones normativas exigidas por las autoridades competentes. En el estado ha habido avances graduales hacia la reapertura de algunos puntos de venta que sí lograron acreditar las adecuaciones de seguridad necesarias. Por ejemplo, dos tiendas ubicadas en los municipios de Benito Juárez e Ímuris, cumplieron con las disposiciones normativas y reanudar operaciones el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, en Ciudad Obregón y Cajeme la situación es distinta. A pesar de que se trabajan en adecuación dentro de las instalaciones, la mayoría de las tiendas siguen sin abrir, porque todavía no se han cumplido todos los requisitos de seguridad exigidos por la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme. En este municipio, son siete las tiendas Waldo's que permanecen cerradas, y Protección Civil ha señalado que "hasta que no se garantice plenamente la seguridad de clientes y trabajadores", las puertas no podrán reabrirse al público.

Las observaciones incluyen temas como salidas de emergencia, sistemas contra incendio, señalización y otros mecanismos que deben funcionar correctamente para obtener el visto bueno oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui