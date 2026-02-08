Ayuntamiento de Cajeme promueve convivencia familiar con 'Domingueando en Bici'

Ciudad Obregón, Sonora.- La dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme coordinó la jornada del programa 'Domingueando en Bici y +', la misma que tuvo una importante participación ciudadana.
En el 'Circuito Náinari' se reunieron personas de todas las edades, incluso algunas acompañadas de sus mascotas, realizando actividades y dinámicas que fueron desde juegos hasta el ejercicio y el sano esparcimiento familiar.
Autoridades municipales destacaron que la intención del programa es fortalecer los estilos de vida saludables y la convivencia comunitaria en paz, dando prioridad al bienestar integral de las y los cajemenses.
El llamado 'Circuito Náinari' es por la calle Náinari entre Miguel Alemán y Sahuaripa. Cabe señalar que fue hace siete meses que nació este programa que se realiza cada domingo por la calle Náinari.
Fuente: Tribuna del Yaqui