Ciudad Obregón, Sonora.- La dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme coordinó la jornada del programa 'Domingueando en Bici y +', la misma que tuvo una importante participación ciudadana.

En el 'Circuito Náinari' se reunieron personas de todas las edades, incluso algunas acompañadas de sus mascotas, realizando actividades y dinámicas que fueron desde juegos hasta el ejercicio y el sano esparcimiento familiar.

Autoridades municipales destacaron que la intención del programa es fortalecer los estilos de vida saludables y la convivencia comunitaria en paz, dando prioridad al bienestar integral de las y los cajemenses.

El llamado 'Circuito Náinari' es por la calle Náinari entre Miguel Alemán y Sahuaripa. Cabe señalar que fue hace siete meses que nació este programa que se realiza cada domingo por la calle Náinari.

Ayuntamiento de Cajeme promueve convivencia familiar con 'Domingueando en Bici'

Fuente: Tribuna del Yaqui