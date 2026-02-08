Cerrarán los módulos de atención del INE este lunes 9 de febrero en todo el país y en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por trabajos de actualización de los sistemas, los módulos de atención del Instituto Nacional Electoral (INE) permanecerán cerrados para el público, retomando actividades el martes 10 de febrero.

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional Electoral notificó que los módulos de Hermosillo estarán cerrados, ubicados en Plaza Manantiales, Pabellón Reforma y los de la delegación en Calzada de los Ángeles en la colonia Las Quintas, junto al plantel de Conalep.

Así como estarán cerrados los módulos de Hermosillo, en todo el país no tendrá servicio al público en las oficinas de atención, por lo que es importante recordar que toda actividad se reanudará el martes 10 en horario normal de 8:00 horas a 15:00 horas.

El Instituto Nacional Electoral comunicó que este cierre de un día es para mejorar el servicio a los ciudadanos que solicitan, renuevan o actualizan su credencial para votar, para tener tiempo más eficiente y menos retrasos.

