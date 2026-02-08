Clima de HOY en Ciudad Obregón Sonora: Advierten bajas temperaturas este domingo 8 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este domingo 8 de febrero de 2026 tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, es importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, ya que se prevén cambios en las temperaturas: durante la mañana, las mínimas serán de 16°C y en la tarde incrementarán a 28°C. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del sitio Meteored.mx, durante la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 se espera un ambiente templado a fresco. Entre las 5:00 y 8:00 horas, la temperatura se mantendrá alrededor de los 16°C, con cielo parcialmente nuboso y momentos de nubes y claros. El viento será flojo, con dirección predominante del norte, alcanzando velocidades de entre siete y 15 kilómetros por hora, lo que mantendrá una sensación térmica agradable para quienes inician actividades temprano.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance el día, el clima en Ciudad Obregón mostrará un cambio más notorio. Para el mediodía, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro subirá hasta los 24°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 25. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento cambiará ligeramente hacia el noroeste, con rachas de hasta 19 kilómetros por hora. El índice de radiación UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda comenzar a usar protección solar.

Durante la tarde se registrará el punto más alto de temperatura. Entre las 14:00 y 17:00 horas, el ambiente será mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 29°C y sensación térmica de hasta 28. El viento se intensificará, soplando de moderado desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. Aunque el índice UV seguirá en nivel medio, la exposición prolongada al sol puede provocar molestias, por lo que se aconseja hidratarse y evitar actividades al aire libre en las horas de mayor calor.

En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/i9f8SF6yJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 8, 2026

Al caer la noche, el clima se tornará más estable. Para las 20:00 horas se prevé un descenso gradual de la temperatura hasta los 22°C, con cielo parcialmente nuboso y vientos más suaves. Hacia las 23:00 horas, el termómetro bajará a los 19°C, con viento flojo del noreste, generando un ambiente fresco y tranquilo para cerrar el domingo. Durante toda la jornada, no se prevén lluvias de ningún tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui