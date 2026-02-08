Clima de HOY en Hermosillo Sonora: Se alerta FRÍO en la MAÑANA y CALOR en la TARDE

Hermosillo, Sonora.- ¡El fin de semana está por llegar a su final! Pero si hoy, domingo 8 de febrero de 2026 tienes planeado salir a pasear el Hermosillo, o bien emprender un viaje para disfrutar del Super Bowl LX, es clave que te informes sobre cómo será el clima y el tiempo en la capital de Sonora, ya que habrá cambios importantes. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información.

Así será el clima en Hermosillo Sonora HOY domingo 8 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, la mañana de este domingo 8 de febrero iniciará con un ambiente fresco. Entre las 6:00 y las 8:00 horas se espera cielo despejado a soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17°C y sensación térmica similar. El viento será flojo, cambiando de dirección del oeste al noreste, con velocidades que no superarán los 16 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el clima en Hermosillo comenzará a cambiar. Para las 9:00 horas, el termómetro subirá hasta los 19 grados, manteniéndose el cielo soleado. Ya cerca del mediodía, alrededor de las 11:00 horas, se prevé un incremento marcado de la temperatura hasta los 25°C, con radiación de rayos ultravioleta (UV) en nivel medio. Aunque el viento seguirá siendo flojo, comenzará a soplar desde el noroeste, por lo que se recomienda usar protección solar.

Durante la tarde se presentará el punto más caluroso del día. Entre las 14:00 y las 17:00 horas se esperan temperaturas máximas de hasta 30°C, con sensación térmica cercana a los 28. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento se intensificará de moderado, con rachas que podrían alcanzar entre 23 y 29 kilómetros por hora, principalmente del noroeste y oeste. Estas condiciones pueden generar una sensación de calor más seca y aumentar la deshidratación si no se toman medidas.

En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/i9f8SF6yJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 8, 2026

Al caer la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma gradual. Para las 20:00 horas se pronostica una temperatura de 24°C, aunque con viento moderado del oeste que podría alcanzar hasta 36 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas, el termómetro bajará a los 21°C, con cielo parcialmente nuboso y viento aún presente, lo que dejará una noche templada, pero ventosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui