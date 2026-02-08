Clima en Sonora: Alertan LLUVIAS, CHUBASCOS y caída de NIEVE para este domingo 8 de febrero de 2026

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este domingo 8 de febrero de 2026, conviene mirar al cielo y tomar precauciones. El clima en Sonora tendrá cambios marcados a lo largo del día, con mañanas frías, tardes cálidas y condiciones que podrían complicar la movilidad en algunas regiones, especialmente en zonas serranas, donde se prevé caída de nieve. Si tienes actividades al aire libre o planeas viajar por carretera, este pronóstico te ayudará a anticiparte.

Así será el clima en Sonora HOY domingo 8 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con una vaguada en altura sobre la península de Baja California, interactuará con la entrada de humedad impulsada por la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias y chubascos en Sonora, así como rachas de viento, descenso de temperatura y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra oriental del estado.

Domingo con contrastes en Sonora: así será el clima hoy 8 de febrero. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente en Sonora será fresco en gran parte del territorio, mientras que en zonas serranas se espera un clima muy frío, con posibilidad de heladas. Ciudades del norte y oriente, como Agua Prieta y Nogales, arrancarán el día con temperaturas cercanas a los 5 y 6°C, mientras que en municipios del centro, como Hermosillo, los valores mínimos rondarán los 15 grados. En localidades serranas como Nacozari de García, el amanecer se sentirá especialmente frío.

Hacia la tarde, el panorama cambiará de forma notable. El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, pero el termómetro irá en ascenso y el ambiente se volverá cálido a caluroso. En Hermosillo se prevé una temperatura máxima cercana a los 31°C, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo los valores se ubicarán alrededor de los 29°C. En el noroeste, zonas como San Luis Río Colorado y Sonoyta alcanzarán máximas cercanas a los 30°C, contrastando con el frío matutino. En Puerto Peñasco, el clima será más templado, con máximas alrededor de los 26°C.

Durante este periodo también se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, con dirección variable, lo que podría levantar polvo en zonas abiertas y reducir la visibilidad de manera momentánea en carreteras, especialmente en tramos del norte y centro del estado.

En entidades del noroeste, norte y noreste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas. Más información en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/i9f8SF6yJo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 8, 2026

Al anochecer, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. El ambiente será fresco en la mayor parte de Sonora y frío en regiones serranas, donde persistirán las condiciones para la caída de aguanieve o nieve, principalmente en el este del estado. En la franja costera, como Guaymas, la noche se mantendrá templada, con valores cercanos a los 18 grados, mientras que en el sur y el centro los termómetros bajarán hacia los 15 grados.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones, mantenerse informado sobre la evolución del clima y considerar las condiciones antes de realizar traslados largos, sobre todo en zonas de sierra.

