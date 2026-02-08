Clima en Sonora HOY en la NOCHE: Advierten LLUVIAS con DESCARGAS ELÉCTRICAS para estas regiones, DOMINGO 8 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 8 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias con descargas eléctricas en varias regiones de Sonora; si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas durante la noche y durante las primeras horas del lunes 9 de febrero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en las regiones norte, centro, costa y sur de Sonora se presenten lluvias con descargas eléctricas para hoy domingo 8 de febrero, esto de las 21:00 horas a las 00:00 horas. El reporte del SMN dice lo siguiente:

Las autoridades del clima están advirtiendo lluvias con descargas eléctricas para hoy domingo 8 de febrero

¿Dónde lloverá hoy en la noche en Sonora?

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en:

Baja California (municipios): San Felipe y San Quintín.

Baja California Sur (municipio): Mulegé.

Sonora (regiones): Centro, Este, Costa y Sur.

Sinaloa (regiones): Zona Norte, Zona Centro Norte y Zona Centro.

Además de viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Se pronostica oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur por mar de fondo.

Nota: Las rachas de viento podrían generar tolvaneras y originar caída de árboles y anuncios publicitarios.

El reporte también señala: "Se espera que, durante esta noche y primeras horas del lunes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua, chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, y lluvias aisladas en Coahuila y Zacatecas".

¿Cómo será el clima para mañana lunes 9 de febrero en Sonora?

Se espera cielo nublado con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y muy frío con heladas en sierras y, durante la tarde, ambiente cálido. Además, se advierte viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora. La Conagua señala que existirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas del este de Sonora.

Para esta tarde se pronostican #Lluvias, #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de 30 a 50 km/h en zonas del noroeste y norte de #México.



Más detalles del #Pronóstico, en la imagen. ?? pic.twitter.com/TiSTSyO9Mv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui