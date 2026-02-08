Convocan a postularse para los posgrados de salud de la Universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Universidad de Sonora (Unison) convocó a todas las interesadas e interesados a postularse para cursar los posgrados de Ciencias de la Salud en su edición 2026, dirigido a interesados en el tema.

En esta convocatoria 2026, la Universidad de Sonora ofrece tres espacios educativos, que son doctorado en ciencias química biológica y de la salud, maestría en ciencias de la salud y la especialidad en análisis clínicos.

Ambos programas se imparten de manera presencial y se encuentran dentro del Sistema Nacional de Posgrados, por lo que son reconocidos y avalados en su excelencia académica.

Los requisitos son ser estudiante de tiempo completo, contar con título de licenciatura en Medicina, Químico Biólogo u otras ciencias relacionadas y se debe realizar el registro en el portal de posgrados de la Universidad de Sonora. Cabe señalar que la solicitud de registro debe realizarse antes del 1 de mayo.

Fuente: Tribuna del Yaqui