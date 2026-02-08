Durazo impulsa modernización del transporte público en Sonora con nuevas unidades y pago electrónico

Hermosillo, Sonora.- Con la incorporación de 420 nuevas unidades de transporte público y la implementación de tecnología para el pago electrónico, el gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza en la modernización del sistema de movilidad en Sonora, con una inversión superior a 616 millones de pesos, sin aumento en la tarifa para las familias sonorenses.

Desde el inicio de la actual administración estatal, la renovación del transporte ha beneficiado a 15 municipios con mayor demanda, entre ellos Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Luis Río Colorado y Nogales, fortaleciendo la cobertura del servicio y mejorando la movilidad diaria de miles de usuarios en distintas regiones del estado.

Las nuevas unidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, validadores electrónicos, contadores automáticos de pasaje y pantallas informativas, lo que permite elevar los estándares de seguridad, transparencia y comodidad, además de optimizar la operación del sistema.

Como parte de esta estrategia integral, el Gobierno de Sonora puso en marcha el proceso de credencialización del transporte urbano, el cual inició el 21 de noviembre de 2025 y actualmente se aplica en Hermosillo. Este sistema permite identificar el tipo de usuario, ordenar la operación del servicio y garantizar tarifas preferenciales para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Para su implementación, se destinó una inversión de 60 millones de pesos en tecnología, lo que ha permitido habilitar la lectura de tarjetas electrónicas en las unidades y sentar las bases para un sistema de pago mediante código QR, que permitirá a las y los usuarios realizar sus pagos desde el teléfono celular.

Con la incorporación de estas herramientas tecnológicas, se reduce el uso de efectivo, se elimina el cobro directo en mano y se agiliza el ascenso a las unidades, además de fortalecer el control de ingresos y generar condiciones para reinvertir recursos en el mantenimiento del servicio y en la adquisición de más unidades.

Adicionalmente, el Gobierno de Sonora cuenta con unidades móviles de credencialización, que acercan este servicio a colonias y comunidades de Hermosillo, facilitando el acceso a la población usuaria.

Refuerzan seguridad y atención a usuarios del transporte público

En materia de seguridad, el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes) informó que todas las unidades de transporte público en Sonora cuentan con pólizas de cobertura amplia, lo que ha permitido brindar atención oportuna a pasajeros, operadores y terceros involucrados en accidentes viales.

El coordinador del Instituto, Carlos Sosa Castañeda, explicó que estas coberturas incluyen atención médica, terapias psicológicas, daños materiales y defensa jurídica. Detalló que diariamente se registran en promedio tres incidentes relacionados con el transporte público, lo que equivale a cerca de nueve mil eventos al año, de los cuales el 60 por ciento es atribuible a terceros y el 40 por ciento a operadores, una proporción que ha mejorado respecto al año anterior, principalmente por la capacitación continua que reciben los conductores.

#Sonora | Sonorenses, felices con la entrega de 63 nuevas unidades de transporte público en varios municipios de Sonora por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño uD83DuDE8CuD83DuDC4F pic.twitter.com/WJ3FA13sHe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui