Ciudad Obregón, Sonora.- Beneficios como becas, horas culturales y facilidad para organizar los horarios de materias, entre otros, otorga a sus integrantes la Tuna Universitaria Itson, según su director, Adrián González; por ello invitan a sumarse.

"Invitamos a todos los muchachos de Itson para que se unan a esta agrupación y sean parte de esta fraternidad; no importa si no saben tocar algún instrumento, aquí aprenden. No hay más que dos requisitos: ser varón y ser estudiante de Itson", comentó.

Actualmente, son 15 jóvenes los que integran activamente la Tuna Itson y sus presentaciones son institucionales, principalmente en la localidad, aunque también lo hacen en otros municipios de Sonora y otros estados del país.

"La Tuna Universitaria es una tradición que viene de España, de lo que es el siglo XV, por eso portamos esta vestimenta, que es como se vestían los estudiantes de esa época", señaló.

Recordó que su ingreso a la agrupación en la que lleva 8 años fue gracias a su amistad con el finado promotor cultural y exdirector de la tuna, Agustín Flores, conocido como 'El Caldito'.

Invitan a estudiantes universitarios a ser parte del proyecto Tuna Itson en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui