Protección Civil CONFIRMA la reapertura de tiendas Waldo's en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de más de tres meses del cierre total de las tiendas Waldo's instaladas en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, este fin de semana se comenzó a dar la reapertura de sus puertas con atención al público, confirmó Francisco Mendoza Calderón.

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil comentó que las sucursales que han estado regresando a sus actividades comerciales normales son las que ya cumplieron con todas las indicaciones y observaciones realizadas por la dependencia.

Esas tiendas ya se regularizaron y cumplen con las debidas medidas de seguridad; que abrieron tres de ellas y se espera que sean cinco en total durante estos días, que son las que ya cumplen con todo, realmente".

TRIBUNA platicó con clientes que visitaron una de las sucursales que volvieron a sus actividades, ubicada en calle 5 de Febrero, entre No Reelección y Galeana, y señalaron que esperaban este momento. "Desde hace mucho tiempo ya es cuestión de la empresa el terminar las correcciones e indicaciones de Protección Civil para poder abrir sus puertas en todas las tiendas", recalcó Mendoza Calderón.

En el municipio de Cajeme son siete sucursales de Waldo's las que operaban al momento de que se ordenara su cierre de operaciones, al comprobar que la tienda siniestrada no contaba con programa interno de Protección Civil Interno, autorizado desde el año 2021.

El cierre se dio al siguiente día de la tragedia que ocurrió por una explosión en una de las tiendas de Hermosillo el día primero de noviembre del 2025, hechos que costaron la vida de 24 personas.

LA CIFRA

68

Sucursales de la tienda Waldo's que operaban en Sonora fueron cerradas y paulatinamente están regresando a sus actividades.

#Sonora | Reabren al menos tres tiendas Waldo's en Ciudad Obregón, tras haber sido inhabilitadas por Protección Civil hace casi tres meses uD83DuDED2uD83DuDECD? pic.twitter.com/mlmDHlLb0G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui