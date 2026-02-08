SEC Sonora convoca a estudiantes de secundaria a participar en concurso de robótica

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora convoca a estudiantes de nivel secundaria a postularse para participar en la quinta competencia estatal de robótica en la que participan niñas y niños de toda la entidad.

La convocatoria está dirigida únicamente a estudiantes de secundaria, que deberán formar grupos de cuatro niñas o niños para participar e inscribir su proyecto de robótica previamente.

El objetivo es potenciar la creatividad e ingenio de los estudiantes de Educatrónica mediante el diseño y construcción de prototipos robóticos innovadores que mejoren la calidad de vida y el bienestar integral de las personas, proponiendo soluciones tecnológicas accesibles que aborden desafíos concretos de salud, autonomía, aprendizaje y seguridad.

El pre-registro se llevará a cabo del 13 al 19 de abril y, durante este período, cada equipo, con el apoyo de su asesor(a), quien deberá registrar al equipo en el formulario y la ficha técnica del robot a desarrollar y fotos del prototipo de participación.

DATO

Dos mil niñas y niños se espera que participen en esta quinta competencia estatal de robótica, para estudiantes de secundaria.

