VIDEO: Su Majestad La Brissa en Roblox: Javier Lamarque "saca los pasos prohibidos" y participa en baile virtual

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, confirmó su participación en un homenaje virtual a la agrupación Su Majestad La Brissa, el cual se realizó el sábado 7 de febrero dentro de la plataforma de entretenimiento digital Roblox, como parte de un evento interactivo dirigido a la comunidad de usuarios del videojuego.

La confirmación se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales, en el que el presidente municipal aparece representado mediante un avatar dentro de un mundo virtual inspirado en Ciudad Obregón. Desde ese entorno digital, Lamarque Cano agradeció los comentarios recibidos por los usuarios y anunció su asistencia al evento musical.

Hola, soy el presidente Javier Lamarque en Roblox y quería darles las gracias por sus bonitos comentarios mientras me como un doguito. Además de avisarles que estaré en el concierto de la poderosísima Su Majestad La Brissa en Roblox. Muchas gracias a Rob Zombie por invitarme al concierto. Estaré comiendo doguitos, taquitos, paseándome en el toro mecánico y sacando los pasos prohibidos. Nos vemos mañana en el concierto y les mando un abrazo de todo corazón", se escucha en el video compartido por la cuenta oficial de Javier Lamarque en TikTok.

El evento corresponde a un baile virtual en honor a Su Majestad La Brissa, agrupación originaria de Cajeme, Sonora, con más de 50 años de trayectoria musical, fundada en 1975. El homenaje se realizó dentro del juego 'Baile Norte', un espacio del universo Roblox diseñado para experiencias de música, baile y convivencia entre jugadores. La invitación fue difundida principalmente en TikTok, donde creadores de contenido y comunidades relacionadas con Roblox han convocado a los usuarios a ingresar al juego a la hora señalada para participar en el tributo.

En este entorno virtual, los avatares pueden interactuar, bailar y formar parte de actividades musicales organizadas por la comunidad, dentro de un universo tridimensional con pistas de baile, animaciones y sonidos característicos de los bailes populares. Además del homenaje musical, Ciudad Obregón ha comenzado a tener presencia dentro de Roblox mediante experiencias creadas por usuarios, en las que se recrean espacios representativos de la ciudad en formato tridimensional. Entre ellas destaca el juego 'Obregón Sonora México', donde los jugadores pueden recorrer una versión virtual de la cabecera municipal de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui / TikTok Javier Lamarque