Arreglo de colectores de drenaje en Navojoa concluirá en dos semanas más, afirma Oomapasn

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) actualmente mantiene tres frentes abiertos de manera simultánea para avanzar más rápido en el arreglo de los colectores de drenaje colapsados.

Artidoro Lagarda Yescas, director general de Oomapas Navojoa, informó que se trata de los colectores Centenario, Sonora y Nogalitos, los cuales mantienen a gran parte de la ciudad con problemas de aguas negras en sus calles e incluso al interior de sus hogares, principalmente en el sector oriente.

El funcionario municipal explicó que los trabajos de rehabilitación de los colectores muestran un gran avance. Detalló que en el caso de los colectores Centenario y Sonora sólo faltan 100 metros lineales para terminar, mientras que en el Colector Nogalitos sólo faltan 400 metros de tubería; por lo que esperan terminar las obras en los próximos 10 días.

Son obras complejas, son tuberías que están alrededor de ocho metros de profundidad y es por eso que no se terminan de un día para otro. Sin embargo, ahorita estamos a 10 días de poderlas terminar y llegar al pozo de visita para poder activar esas tuberías y desalojar las aguas negras que se están quedando ahorita atrapadas por ese colapso", puntualizó Lagarda Yescas.

Fuente: Tribuna del Yaqui