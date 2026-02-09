Autoridades buscan rescatar el uso de la bicicleta como medio de transporte en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) anunció la reapertura de dos ciclovías temporales en el municipio de Navojoa a partir del próximo 16 de febrero; una estrategia que busca rescatar el uso de la bicicleta en la ciudad.

Lamberto Betanzos Encinas precisó que las ciclovías temporales se ubicarán en el bulevar Álvaro Obregón y la avenida Mariano Abasolo en el centro de la ciudad, además de una ciclopista en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna'.

El lunes 16 de febrero tendrá lugar la inauguración en el monumento del general Álvaro Obregón, acompañada del concurso de bicicletas decoradas en las categorías infantil, juvenil y adultos, con inscripciones abiertas hasta el viernes 13 a través de un código QR en las redes oficiales del Implan", indicó.

El funcionario municipal puntualizó que estas actividades forman parte del programa 'Semana Ciclista 2026', el cual tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte ecológico, saludable y accesible.

Las autoridades precisaron que el próximo jueves 19 se llevará a cabo el cierre de la campaña de reforestación en la diagonal Juárez y el día viernes 20 se realizará el bicicinema, seguido de una pedaleada nocturna, por lo que se hizo la invitación a la ciudadanía a participar.

