Ayuntamiento abre convocatoria para aspirantes a policía de proximidad en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Octavio Quintero Valenzuela, director de la Academia de Policía, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Capacitación y Academia de Policía y Tránsito, ha lanzado la convocatoria de reclutamiento. Esta convocatoria está para aquellas personas de entre 18 y 39 años de edad que deseen ingresar a la institución.

Agregó que la invitación está dirigida a llevar a cabo estudios dentro de la Carrera Técnico Policial en la modalidad de Formación Inicial para Aspirantes a Policía de Proximidad y para ello se busca reclutar a mujeres y hombres con vocación de servicio, sentido de responsabilidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

El funcionario informó que entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes se encuentran: contar con preparatoria concluida, gozar de óptimo estado de salud física y mental, no tener antecedentes penales y aprobar las evaluaciones correspondientes del proceso de selección y control de confianza y, en el caso de los hombres, deberán presentar su cartilla militar.

Fuente: Tribuna del Yaqui