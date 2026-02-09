Banco de Alimentos de Hermosillo proyecta ampliar beneficiarios en 2026; quieren llegar a los 65 mil por mes

Hermosillo, Sonora.- El Banco de Alimentos de Hermosillo arrancó el año con una visión clara de crecimiento y fortalecimiento institucional, con el objetivo de ampliar su impacto social y beneficiar a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad durante 2026.

Su director, Carlos Bustamante, informó que la estrategia contempla la expansión de su infraestructura, el ajuste de procesos internos y el fortalecimiento de programas sociales enfocados en la seguridad alimentaria.

El 2025 lo cerramos con un promedio mensual de 60 mil beneficiarios, cifra que se busca incrementar de manera gradual. Para el corto plazo, la meta es alcanzar los 65 mil beneficiarios mensuales y trazar una ruta de crecimiento sostenido que permita llegar a más de 100 mil personas atendidas en los próximos años, manteniendo procesos eficientes y alimentos en condiciones adecuadas", aseveró.

Especificó que la institución se encuentra en un proceso de ampliación de sus instalaciones, lo que permitirá duplicar su capacidad física y mejorar la operación diaria a fin de responder a la necesidad de atender a más personas sin perder los estándares de calidad, calidez y cercanía.

Carlos Bustamante, director del Banco de Alimentos de Hermosillo

Carlos Bustamante precisó que el Banco de Alimentos trabaja principalmente en zonas de alta necesidad alimentaria, apoyando a familias, comedores comunitarios, dispensarios y programas dirigidos a grupos vulnerables, como adultos mayores y niñas y niños.

"Uno de los programas prioritarios es 'Ayuda de Corazón', enfocado en personas adultas mayores en situación de abandono, el cual busca duplicar su alcance mediante la participación solidaria de la sociedad y el respaldo de empresas y donantes", puntualizó.

El dato:

La institución reiteró que el acceso a los apoyos se hace con un padrón basado en estudios socioeconómicos y socionutricionales de personas de diversos municipios en Sonora, con el fin de asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Cifra:

El Banco de Alimentos de HMO opera en la capital y áreas aledañas, abarcando 12 municipios.

Fuente: Tribuna del Yaqui