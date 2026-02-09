Cajeme inaugurará las primeras Viviendas del Bienestar este 11 de febrero; conoce los detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que existe la posibilidad de que el próximo miércoles 11 de febrero se pudiera estar realizando la inauguración o corte del listón de las primeras Viviendas del Bienestar que se construyeron en el municipio.

El edil cajemense destacó que, como parte de este evento, serán 50 casas las que serán entregadas y explicó: "El miércoles tengo entendido que aquí se va a dar el banderazo o se va a saber cortar el listón de inauguración, puede decirse de algún modo, de las primeras 50 casas de Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) que están construyendo en el marco del Programa Nacional de Viviendas para el Bienestar".

El alcalde aclaró que no se contará con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, agregó que se podría realizar un enlace con la titular del Ejecutivo Federal en el marco de la conferencia mañanera que habitualmente se realiza desde Palacio Nacional.

Dio a conocer que para dicha ceremonia, además de la presencia del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se contará con la participación de los titulares de la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Rodrigo Chávez Contreras y Edna Elena Vega Rangel, respectivamente, estarán presentes.

Tengo entendido que se va a transmitir un mensaje o el evento del corte de listón de las primeras 50 casas; en la mañana se va a hacer una conexión con la mañanera y va a ser una presentación nacional, entonces, es lo que se tiene entendido, no que venga la presidenta", explicó.

Cabe destacar que el pasado mes de enero, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró los trabajos de pavimentación de la calle Nochebuena de la colonia Maximiliano R. López. Esta obra facilita el acceso al sector en el que se ubican las Viviendas del Bienestar y cuya inversión asciende a aproximadamente 13 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui