Clima de HOY en Ciudad Obregón Sonora: ¿Las LLUVIAS se mantienen este lunes 9 de febrero?

Ciudad Obregón, Sonora. - Este lunes 9 de febrero de 2026, como siempre en TRIBUNA, te traemos el clima en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, debido a que las condiciones meteorológicas suelen ser bastante cambiantes y es fundamental mantenerse informado a través de las actualizaciones que ofrecen las fuentes oficiales, con el objetivo de prever cualquier contratiempo. A continuación, te presentamos todos los detalles.

Antes que nada, es importante dejar en claro que la información proviene de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del sitio Meteored.mx; una vez precisado lo anterior, para esta tarde se prevén chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Asimismo, existe una alta probabilidad de que ingrese un nuevo sistema invernal a Sonora entre los días 12 y 14 de febrero, lo que podría provocar lluvias adicionales, así como un descenso en las temperaturas y rachas de viento, principalmente en el norte de la entidad.

Lluvias en la tarde

Retomando la posibilidad de precipitaciones, estas podrían presentarse a partir de las 12:00 horas y extenderse hasta las 15:00 horas, con descargas eléctricas incluidas en las regiones costa, centro y sur de Sonora. En cuanto a Ciudad Obregón, las temperaturas alcanzarán los 29 °C, mientras que durante la noche se espera lluvia ligera con cielo parcialmente nuboso y temperaturas cercanas a los 20 °C. Se prevén vientos del oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lo que se espera para el resto del día

¿En qué otras regiones?

Durante las próximas tres horas continuarán los chubascos en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, además de la presencia de viento con rachas de 40 a 60 km/h en el norte y noroeste de México, así como oleaje elevado y mar de fondo en la Península de Baja California. Se hace un llamado a la población a adecuar lo que resta de su día, ya sea caminando con un paraguas como medida preventiva o eligiendo vías alternas para evitar incidentes o inconvenientes derivados de las condiciones climáticas.

Por lo pronto, para el próximo martes 10 de febrero de 2026 se prevé la presencia de lluvia débil con cielo parcialmente nuboso en Ciudad Obregón. Mientras tanto, las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y 25 °C durante el día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. A lo largo de la jornada prevalecerá viento moderado del sur, con rachas que podrían llegar hasta los 26 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui