Clima en Sonora HOY en la NOCHE: Advierten LLUVIAS FUERTES con DESCARGAS ELÉCTRICAS para estas regiones, LUNES 9 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 9 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones de Sonora; si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas durante la noche y durante las primeras horas del martes 10 de febrero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en las regiones norte, costa, este, centro y sur de Sonora se presenten lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo para hoy lunes 9 de febrero. El reporte del SMN dice lo siguiente:

Las autoridades del clima están advirtiendo lluvias fuertes con descargas eléctricas para hoy lunes 9 de febrero

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en:

Sonora (regiones): Norte, costa, este, centro y sur.

Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Chihuahua y Delicias.

Durango (regiones): El Oro, Santiago Papasquiaro, Durango y Cuencamé.

Sinaloa (regiones): Norte y centro-norte.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Asimismo, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California (norte), Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, y rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas y Aguascalientes.

Las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos e inundaciones, así como crecida de ríos y arroyos, mientras que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

"Durante esta tarde y madrugada del día martes, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. En combinación con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Asimismo, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango", señala el boletín de la Conagua.

¿Cómo será el clima para mañana martes 10 de febrero en Sonora?

De acuerdo con el SMN, se tendrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de chubascos. Por la mañana, ambiente templado en la región y muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Se espera viento de dirección variable de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua