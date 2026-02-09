CMIC Sonora ve positivo ampliar la carretera Hermosillo-Kino; consideran reactivará al sector

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora manifestó su respaldo a proyectos de infraestructura que contemplan la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, así como la construcción de nuevos libramientos, al considerar que representan una oportunidad clave para reactivar el sector.

Su presidente, Santiago Gluyas Osuna, señaló que el 2026 se perfila como un año con mayor dinamismo, tanto en obra pública como privada, lo que permitiría beneficiar directamente a las empresas constructoras locales.

"Entre los proyectos más relevantes están el Libramiento Poniente en Hermosillo, además de la posibilidad de ampliar la carretera hacia Bahía de Kino a cuatro carriles y otras obras más de gran importancia", declaró.

Asimismo, afirmó que la CMIC trabajará en la capacitación de sus afiliados para fortalecer su competitividad en licitaciones, impulsando que las obras se queden en manos de constructoras sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui