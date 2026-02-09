Durazo Montaño beneficia a municipios del norte de Sonora con inversión en salud, becas e infraestructura

Magdalena de Kino, Sonora.- Como parte de una gira de trabajo por la región norte del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una serie de acciones estratégicas en materia de salud, educación e infraestructura, con el objetivo de fortalecer el bienestar social, la equidad y el desarrollo regional.

En Santa Ana, acompañado del secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, y del alcalde Javier Francisco Moreno Dávila, el mandatario estatal inauguró el Centro Regional de Vacunas de Santa Ana (Crvsa), con el que se consolida la red estatal de almacenamiento, conservación y distribución de biológicos.

Este nuevo centro permitirá garantizar la disponibilidad oportuna de vacunas, fortalecer la cadena de frío y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en 27 municipios del norte de Sonora, entre ellos Nogales, Caborca, Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

El Crvsa cuenta con cámaras frías especializadas y una logística moderna, alineada al Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, dentro del eje de Salud Universal, impulsado por el Gobierno de Sonora para proteger la salud de las familias sonorenses.

Posteriormente, en Ímuris, el gobernador Durazo, junto al secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa, y el presidente municipal Leonardo García Acedo, encabezó la entrega de equipamiento tecnológico educativo y becas para escuelas primarias públicas, como parte de la política estatal de apoyo directo a la niñez y al fortalecimiento del sistema educativo público.

Durante el evento, se entregaron equipos de cómputo a las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) números 67 y 146, tabletas electrónicas para la Usaer 146, así como un Aula Multisensorial completa para el Centro de Atención Múltiple número 19, beneficiando a niñas y niños con necesidades educativas especiales.

Asimismo, se otorgaron apoyos a 983 estudiantes a través de la Beca Sonora de Oportunidades, lo que representó una inversión de 2.16 millones de pesos. El gobernador destacó que, entre 2022 y 2026, su administración ha destinado una inversión histórica acumulada de 3 mil 666 millones de pesos en becas, y que este año se contempla una bolsa adicional de mil millones de pesos para consolidar el programa de becas más grande en la historia de Sonora.

Que ningún niño deje la escuela por limitaciones económicas", expresó el mandatario estatal al hacer un llamado a madres y padres de familia a apoyar los sueños y la formación académica de sus hijas e hijos.

Como parte de la gira, Durazo Montaño también supervisó la construcción del Auditorio Cívico Municipal de Magdalena de Kino, acompañado de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valencia, y del alcalde Francisco Duarte Valdez. La primera etapa de esta obra contempla una inversión de 14.2 millones de pesos e incluye trabajos de cimentación, estructura de concreto, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como estructura metálica y eléctrica.

Para la segunda etapa, programada para este año, se prevé una inversión adicional de 10 millones de pesos, con la que se concluirán acabados, pisos, sistemas eléctricos, red contra incendios, aire acondicionado y obra exterior incluyente, como rampas para personas con discapacidad, con lo que se fortalecerá la vida cultural, cívica y social del municipio.

Agradecen estudiantes de Ímuris a gobernador Durazo por Beca Sonora de Oportunidades

Estudiantes de primarias públicas de Ímuris agradecieron al gobernador Alfonso Durazo Montaño por la entrega de becas en su municipio, estímulo que utilizarán para comprar material y accesorios de uso en clases.

Luis Emilio Molina Corella señaló: "Me siento muy bien, muy feliz. Voy a ahorrar para lo que se ocupe. Muchas gracias por todo eso". David Rafael García Sotelo agradeció al gobernador por haber hecho realidad el pago de su beca. "Me siento muy bien, me voy a comprar un pans de la escuela, unos zapatos y unos calcetines. Pues está bien porque varios niños no tienen para comer, para tenis, ropa".

Iris Aydana Yocupicio Badilla expresó: "Bien, me siento bien feliz. Compraré ropa, zapatos, cosas para la escuela. Muchas gracias y que Dios se los multiplique". Para Brandon Jesús Ochoa Tabanico, recibir una beca significa poder costear los gastos de útiles escolares y uniformes. "Me siento feliz. Compraré unos tenis, también una mochila, una botella para el agua y útiles. Está muy bien y que lo siga haciendo".

José Antonio Bracamotes Siqueiros manifestó: "Muy bien, para comprarme ropa, cosas, pues sí, me siento muy bien. Gracias porque nos dan las becas; desde hace mucho que la estaba esperando".

