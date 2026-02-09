Estudiantes de La Salle inauguran exposición de pintura en el mariposario de Yo’o Joara

Cócorit, Sonora.- El pasado viernes 6 de febrero de 2026, estudiantes del Grupo Representativo de Artistas Visuales ULSA Noroeste de la Universidad La Salle Noroeste, coordinados por la docente Rosa Isabel Vásquez Rascón, inauguraron la exposición de pintura 'Ecos de la mariposa Cuatro Espejos' en el espacio cultural Yo'o Joara, en el pueblo de Cócorit. Este trabajo tiene la finalidad de valorar la importancia de la flora y fauna de la región, así como su conservación.

En la presentación, podrás encontrar más de 10 obras en diferentes formatos y técnicas como acrílico, mixta y digital, en las cuales cada artista comparte la celebración y la conservación del patrimonio natural, aborda la transformación y memoria, así como su relación con la cultura yaqui a través de la mariposa cuatro espejos, la cual es una polilla endémica de la región en peligro de extinción.

La directora, Ana Laura Aguilar, invitó a la comunidad a visitar el espacio cultural ubicado en la entrada al pueblo de Cócorit para que disfruten de la exposición, la cual permanecerá abierta hasta junio en la sala de exhibición del mariposario del centro cultural Yo'o Joara, y también gocen de las visitas guiadas al Jardín Etnobotánico Sawali Seewam; este espacio combina la naturaleza con la expresión artística para el público.

En el evento se contó con la presencia de Mahonri Moriancumer Pérez Hernández, responsable de Academia de Arte de la Universidad La Salle Noroeste, Rosa Isabel Vásquez Rascón, docente responsable de la actividad, Ana Laura Aguilar Torres, directora Espacio Cultural Yo'o Joara, así como también familiares y amigos de las y los alumnos artistas.

Los alumnos que hicieron posible esta exposición y nos cautivan con sus obras artísticas son: Rolando Clark Monge, Sergio Quintero, Pan, Miriam Judith Macias Vega, Daniela Soto, Mariana Gil Blanco, Mayela María Rizo Bórquez, Eric Rojas Palomares, Diana Michel Castro Montes, Gladys Verdugo Castillo, María José Pacheco Heredia y Mia Mah-Eng. Para más información, siga nuestras redes sociales @Yoojoaracocorit y el sitio www.yoojoara.mx y www.radiolavozdelviento.mx.

