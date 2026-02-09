IEE Sonora aprueba comisión para examinar las solicitudes de agrupaciones políticas

Hermosillo, Sonora.- Aprueba el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) la creación de la comisión temporal examinadora de solicitudes de registro de agrupaciones políticas estatales.

En la sesión se aprobó el acuerdo que crea esta comisión, la cual tendrá por objeto analizar las solicitudes de registro de asociaciones ciudadanas, que buscan consolidarse como asociaciones políticas en Sonora.

"Resulta jurídicamente necesaria la creación e integración de una comisión temporal en términos de lo previsto en el reglamento, la misma que tendrá por objeto que la solicitud sea analizada de manera técnica".

A propuesta de la presidencia del Consejo General, esta comisión será presidida por el consejero Jaime Olea Miranda e integrada por la consejera Linda Viridiana Calderón Montaño y el consejero Wilfredo Román Morales Silva.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establece que los grupos de ciudadanos organizados son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, las cuales no podrán utilizar, bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político”.

En la sesión virtual extraordinaria, se presentó el informe final de la destrucción de documentación y material electoral, del Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024, por parte de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, que tuvo una duración de 60 días.

También se presentó informe, correspondiente a las actividades realizadas en cumplimiento de la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en Sonora.

12 organizaciones se han consolidado como asociaciones políticas en Sonora desde las elecciones de 2021, que han trabajado activamente con partidos políticos para el apoyo de diferentes actividades relacionadas con la participación ciudadana y la educación cívica.

1 organización ha solicitado su registro como asociación política en Sonora en lo que va del 2026.

