Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta a la problemática de la red de drenaje sanitario del municipio de Cajeme, se adquirieron dos unidades totalmente nuevas de desazolve.

Fue el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, el encargado de entregar esos camiones al director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme.

El munícipe comentó que esos equipos hidroneumáticos de desazolve son de la marca Vactor y con capacidad de 11.5 metros cúbicos cada una; son las más grandes del mercado y, sin duda, serán de mucha ayuda para la atención de drenajes tapados que afectan a sectores del municipio.

Invierten casi 31 mdp en dos camiones de desazolve para mejorar el drenaje de Ciudad Obregón

Tenemos máquinas en funciones que son seminuevas y que se adquirieron como usadas que han sido de mucha ayuda; ahora estas máquinas son nuevas y tendrán capacidad para trabajar las 24 horas del día", expresó Lamarque Cano.

El mandatario dio a conocer que ambas unidades tuvieron un valor de casi 31 millones de pesos. La compra se realizó con recurso del H. Ayuntamiento de Cajeme, como parte de las acciones que buscan fortalecer la infraestructura operativa de Oomapasc y brindar a la ciudadanía un servicio de más calidad.

Sobre las características de las unidades del año 2026 y modelo 2100i, se agregó que se montan sobre camión chasis HV 6x4 de 66 mil libras, además de estar equipadas con tanque de desechos y tanque de agua de aluminio con capacidad de entre mil y mil 500 galones.

Mientras tanto, Luis Alberto Ruiz Coronado, director general del Oomapas de Cajeme, destacó la eficiencia en los tiempos de respuesta que los nuevos equipos brindarán al organismo, fortaleciendo sus acciones operativas.

Sin duda alguna, con el gran apoyo del presidente municipal, podremos sacar adelante la situación del municipio; estos equipos serán de gran ayuda para atender reportes con mayor rapidez. Asumimos su resguardo con el compromiso de seguir trabajando para mejorar el servicio, la salud pública y la calidad de vida de las y los cajemenses", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui