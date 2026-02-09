Lamarque habla de reapertura de las tiendas Waldo's en Ciudad Obregón tras cumplir observaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que, debido a que cumplieron con los requerimientos y observaciones emitidas por Protección Civil, cinco de las siete tiendas Waldo's que operan en el municipio ya pudieron reabrir sus puertas al público.

"Se hizo una inspección conjuntamente con Protección Civil estatal, hicieron la inspección y comprobaron que las recomendaciones se han estado atendiendo y que ya están en condiciones de funcionar y por eso es que ya empezaron, ya abrieron las tiendas de Waldo's", informó.

Lamarque Cano también comentó que en los próximos días el Cabildo local podría aprobar la licencia de funcionamiento, un documento que deberá ser tramitado por empresas o por cualquier persona que desee hacer algún trabajo de construcción y permitirá que Protección Civil Municipal supervise dichos trabajos.

Fuente: Tribuna del Yaqui