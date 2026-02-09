Mascotas sanas, hogares sanos: Invitan a clínicas móviles en Sonora para evitar enfermedades zoonóticas

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de mantener sanas y seguras a tus mascotas, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora realizó una invitación a la población a acudir a las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva que se realizarán en distintos municipios de la entidad durante el mes de febrero de 2026, donde además brindan atención preventiva para las personas.

El enfoque principal de este tipo de actividades es beneficiar el cuidado de perros y gatos, ya que mantener sanas a las mascotas ayuda a proteger la salud de toda la familia, así como mantener sano tu hogar. "Tenemos todo el paquete de salud animal, que es muy importante, porque al estar sanos nuestros perritos y gatitos, vamos a evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas que pueden enfermarnos a nosotros", señaló el secretario de salud, José Luis Alomía Zegarra.

Los servicios que brindan las clínicas móviles durante sus jornadas están orientados a prevenir la transmisión de enfermedades que pueden pasar de los animales a las personas, además de acciones de control responsable de mascotas, como la esterilización. Asimismo, Alomía Zegarra destacó que a través del control de castración se busca evitar que perritos y gatitos sigan reproduciéndose; además, alentó a la comunidad a que, en lugar de comprar, adopten mascotas.

Las próximas jornadas confirmadas se realizarán el miércoles 11 de febrero en Hermosillo, en la colonia Tres Reinas, de 9:30 a 13:30 horas; y el jueves 12 de febrero en Cajeme, en Modelo 1, de 10:00 a 14:00 horas. Finalmente, la SSP informó que el viernes 13 de febrero la jornada llegará a Hermosillo, en la colonia Nueva Ilusión, de 9:00 a 13:00 horas, y el lunes 16 de febrero continuará en la colonia Palo Verde, también en Hermosillo, en el mismo horario, reiterando el llamado a cuidar la salud de las personas y de sus mascotas como una sola.

Fuente: Tribuna del Yaqui