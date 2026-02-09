OCV hará fuerte promoción de San Carlos en el estado de Chihuahua

San Carlos, Guaymas, Sonora.- Debido al gran potencial de turismo que existe en aquella entidad, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) dará inicio a una fuerte campaña de promoción de San Carlos en Chihuahua, anunció Luis Arturo Mungarro López.

El presidente de la OCV en Guaymas y San Carlos dio a conocer que de entrada tienen programado hacer la visita a 30 agencias de viajes en el vecino estado, en las que se hará la promoción de este polo turístico, que de acuerdo a National Geographic, tiene de las mejores vistas del mundo.

Dijo que una buena parte de los visitantes que se tienen en San Carlos durante la temporada alta de vacaciones, especialmente en verano, provienen del estado de Chihuahua, los que han hecho de este lugar su destino favorito. Comentó que San Carlos es un destino turístico carretero, cuyos visitantes provienen de Chihuahua y, obviamente, de diversos puntos de Sonora, y una parte de Arizona.

De tal manera que, una vez que se concluya y entre en operación la carretera Guaymas-Chihuahua, los beneficios para San Carlos van a ser bastantes, porque seguramente la afluencia de visitantes se incrementará significativamente, impactando directamente al sector hotelero, restaurantero, yateros y, en sí, a todos los prestadores de servicios, puntualizó.

Mungarro López expuso que, aparte de la promoción en Chihuahua, también ya se hizo la contratación de siete carteleras en diferentes puntos de Sonora, mostrando los atractivos de este lugar y haciendo la invitación a visitarlo. Subrayó que estos son aparte de los que ya se tienen en Chihuahua y Sinaloa, los que se espera reflejen buenos resultados.

Fuente: Tribuna del Yaqui