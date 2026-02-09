Refuerzan programa de bacheo en Ciudad Obregón con meta histórica mensual

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, informó que, como parte de las labores de bacheo que se tienen contempladas para el presente año, la primera meta es llegar a los 50 mil metros mensuales.

El funcionario municipal indicó que el principal objetivo de estas acciones es el de mejorar las condiciones de las vialidades del Cajeme y explicó: "La meta mensual de bacheo en 2021 era de cinco mil metros cuadrados, cifra que se incrementó durante 2025 a 15 mil gracias a la adquisición de maquinaria propia del Ayuntamiento, mientras que para este año el programa se fortalece aún más con una proyección mensual de 50 mil metros cuadrados atendidos".

Sastre Iriarte comentó que, en cuestión de vialidades, el municipio también está atendiendo al sector de comisarías y delegaciones con acciones de balastreo. Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida en el municipio de Cajeme, la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, a cargo de Gerardo Sastré Iriarte, se encuentra realizando labores de limpieza y colocación de rejillas.

El titular de Imagen Urbana destacó que el incremento en el bacheo permitirá mejorar vialidades urbanas y rurales del municipio

Fuente: Tribuna del Yaqui