SEC Sonora reporta avance en las inscripciones anticipadas; el 60% de los estudiantes ya se registraron

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través del titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, informó que ya se encuentran registrados más de 67 mil estudiantes (aproximadamente más del 60 por ciento) de primer ingreso a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, esto a casi una semana de haber iniciado el proceso de inscripciones anticipadas.

Gámez Gamboa destacó la gran respuesta que se obtuvo en este proceso de inscripción de los padres y madres de familia, así como los tutores, quienes muestran, con esta alta participación, su esfuerzo y compromiso con la educación y el futuro de sus hijos, así como también su confianza en el portal www.yoremia.org, el cual agiliza el proceso y permite completar el registro con más facilidad, además de que no dura más de 10 minutos en realizarlo.

El funcionario también dio detalles específicos de este proceso, comenzando por las fechas, ya que inició el lunes 3 de febrero y culmina el viernes 13 del año en curso, además de reportar que cuenta con un avance porcentual superior al 60 por ciento, con base en la demanda estimada de estudiantes de educación básica que serán registrados durante las inscripciones anticipadas para el ciclo 2026–2027.

También recordó que se puede ingresar al portal electrónico desde cualquier teléfono celular o computadora; simplemente se necesita contar con servicio de internet, así como también, solo se ocupará la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del menor; es importante registrar la talla de uniformes escolares. Para el Gobierno de Sonora, esta actividad es de suma importancia, ya que permitirá prever las necesidades en cuanto a recursos humanos, materiales, infraestructura, libros de texto, entre otros.

Si surge alguna duda antes o durante el proceso de inscripción, las personas pueden llamar a la Línea de la Educación: 662 289 7601 al 05; a través de WhatsApp a los números (662) 459 2430 y (662) 361 8642; así como consultar las cuentas oficiales de SEC Sonora: facebook.com/SECSonoraOficial; X/SECSonora; Instagram.com/secsonoraoficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui