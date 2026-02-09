Sonora está de moda: Lorenia Valles Sampedro destaca exhibición de Casa Sonora

Ciudad de México.- "En los últimos años, nuestro estado se ha posicionado como un destino turístico de clase mundial. En 2023, fue el invitado especial en la 51 edición del Festival Internacional Cervantino. Este año, se suma a la campaña 'Punto México' de la Secretaría de Turismo federal con la exhibición de la Casa Sonora y, en las próximas semanas, será el estado invitado en la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

En el marco de la inauguración de la 'Casa Sonora' en las instalaciones de la Secretaría de Turismo federal, en la Ciudad de México, la legisladora reconoció los esfuerzos que están realizando la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo para promover el turismo y hacer de México el quinto destino turístico del mundo.

"Punto México es una buena iniciativa de las autoridades turísticas, ya que promueve la riqueza de cada estado del país, cuyo encanto reside en la diversidad cultural y en nuestras tradiciones ancestrales. El potencial turístico de Sonora es enorme: por excelencia, es la tierra de la carne asada, del bacanora, bebida espirituosa con denominación de origen, y de paisajes naturales que no se encuentran en otro lado, como la unión del desierto con el mar", aseguró Lorenia Valles.

La senadora sonorense agregó que el Plan Sonora de Energías Sostenibles también reconoce la importancia del turismo para el desarrollo económico y el bienestar social de la entidad; por ello, se está invirtiendo en la conectividad de las regiones del estado a través de obras de modernización de las carreteras y en los principales destinos, así como en proyectos de sustentabilidad ambiental.

"Año con año, el número de visitantes nacionales e internacionales está creciendo, ya sea que busquen experiencias ecoturísticas, deseen celebrar una boda en San Carlos, así como actividades vinculadas al turismo médico y de negocios, las cuales dejan una importante derrama económica en la entidad y, desde luego, fuentes de empleo en el sector servicios. Sonora está de moda…", concluyó Valles Sampedro.

Este sábado, en el pueblo de Cocorit disfrutamos de la tradición sonorense en el “Lealtades 2026”: botas, sombrero, música y una buena convivencia con amigas y amigos uD83EuDD20? pic.twitter.com/h4k1BnJVAi — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) February 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui